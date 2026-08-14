México, Perú y Colombia prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.

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Quienes tengan previsto un viaje a México, Perú y Colombia deberán prestar atención a uno de los requisitos más importantes para ingresar a estos países: contar con un pasaporte vigente y que cumpla con las condiciones exigidas por las autoridades migratorias.

Aunque es una exigencia que forma parte de los controles habituales de ingreso, muchos viajeros descubren problemas con su documentación cuando el viaje ya está próximo. Por eso, revisar la vigencia del pasaporte antes de comprar boletos o realizar reservas puede evitar contratiempos de último momento.

Por qué un pasaporte vencido puede afectar un viaje internacional

Al viajar al extranjero, las aerolíneas y las autoridades migratorias verifican que los pasajeros cumplan con los requisitos documentales establecidos por el país de destino. Si el pasaporte está vencido o no reúne las condiciones exigidas, el viajero podría enfrentar restricciones para continuar con su itinerario.

Además, algunos países solicitan que el pasaporte conserve una vigencia mínima determinada más allá de la fecha de ingreso, por lo que no siempre basta con que el documento esté vigente el día del viaje.

Por este motivo, especialistas en turismo recomiendan revisar la documentación con suficiente anticipación y consultar los requisitos oficiales del destino antes de viajar.

México, Perú y Colombia prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte. IA Gemini

Qué otros documentos pueden solicitar las autoridades migratorias

El pasaporte o documento de viaje vigente es uno de los principales requisitos para ingresar a estos países, pero las autoridades migratorias pueden solicitar información o documentación adicional para comprobar las condiciones del viaje.

Según el destino, la nacionalidad y el motivo de la visita, pueden requerirse:

Pasaje de regreso o de salida del país.

Reserva de alojamiento o información sobre el lugar de estadía.

Comprobantes de medios económicos para cubrir los gastos durante el viaje.

Visa o autorización de ingreso , cuando corresponda según la nacionalidad del viajero.

Documentación relacionada con el motivo de la visita , especialmente cuando el viaje no es por turismo.

Requisitos sanitarios específicos, cuando se encuentren establecidos por las autoridades.

Estos requisitos no son idénticos para México, Perú y Colombia y pueden variar según la nacionalidad del viajero y las condiciones de ingreso vigentes al momento del viaje.

Qué conviene revisar antes de viajar a México, Perú o Colombia

Antes de emprender un viaje internacional, es recomendable comprobar los requisitos de ingreso del país de destino y verificar que toda la documentación necesaria se encuentre vigente.

Entre los principales puntos a revisar se encuentran:

Fecha de vencimiento y estado del pasaporte.

Vigencia mínima exigida por el país de destino , si corresponde.

Necesidad de visa o autorización previa según la nacionalidad.

Posibles requisitos de pasaje de salida, alojamiento o solvencia económica.

Excepciones que permitan ingresar con documento de identidad, como ocurre en determinados casos dentro de acuerdos regionales.

De esta manera, el viajero puede conocer con anticipación qué documentación deberá presentar ante las autoridades migratorias de México, Perú o Colombia y evitar inconvenientes durante el ingreso.