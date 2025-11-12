El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha alertado este miércoles, 12 de noviembre de 2025 cuáles son los últimos sismos registrados en Colombia, qué magnitud han tenido en la escala de Richter, su profundidad y longitud.

La información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a Los Santos, departamento de Santander, con una magnitud de 3.6, una profundidad de 153 kilómetros, latitud de 6.8473334° y una longitud de -73.12233°.

Último sismo de Colombia: los municipios cercanos al temblor

Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son Los Santos (Santander) a 10 km, Jordán (Santander) a 13 km y Piedecuesta (Santander) a 19 km.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor más fuerte de Colombia ocurrió el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, cerca de las costas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud aproximada de 8.8 (Mw), según el informe del ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia.

Las recomendaciones para la población afectada por el sismo

Ante un sismo, es crucial que la población colombiana mantenga la calma y busque refugio en un lugar seguro, como debajo de una mesa o en un rincón alejado de ventanas. Proteger la cabeza y el cuello con los brazos es fundamental, así como evitar el uso de ascensores durante la emergencia.

Una vez pasado el temblor, se recomienda revisar el estado de las estructuras y estar alerta a posibles réplicas. Tener un kit de emergencia a mano y seguir las indicaciones de las autoridades locales es esencial para garantizar la seguridad de todos.