El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha publicado una notificación este viernes, 16 de enero de 2026 acerca de los temblores recientes registrados en Colombia y el alcance que han tenido.

Las autoridades colombianas explicaron que el epicentro de este fenómeno climático se reportó en el departamento de Santander, Piedecuesta y alcanzó una magnitud de 4.8 en la escala de Richter. Además, tuvo una profundidad de 140 kilómetros, latitud de 6.84273° y una longitud de -73.01763°.

¿Dónde se registraron terremotos en Colombia este viernes? (foto no representativa: Pixabay).

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor ocurrido el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico cerca de las costas de Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia) , con una magnitud de momento calculada en 8.8 (Mw), representa el evento más significativo comprobado instrumentalmente que impactó el país, según los datos compartidos por el ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia.

Las recomendaciones para la población afectada por el sismo

Durante un sismo, es crucial mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro, como debajo de una mesa o en un rincón alejado de ventanas. Es recomendable evitar el uso de ascensores y permanecer en el interior del edificio hasta que la sacudida haya cesado para garantizar la seguridad personal.

Una vez que el temblor ha pasado, se debe revisar si hay daños estructurales y estar alerta a posibles réplicas. Tener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos y una linterna es esencial, así como seguir las instrucciones de las autoridades locales para una respuesta adecuada ante la situación.