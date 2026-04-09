En Colombia, los procesos de herencia suelen convertirse en trámites complejos y prolongados para muchas familias. Sin embargo, existe una alternativa legal que permite anticipar la transferencia de bienes y reducir conflictos futuros. Se trata de la nuda propiedad con usufructo vitalicio, un mecanismo reconocido por la legislación colombiana que permite a los padres transferir la titularidad de un inmueble a sus hijos sin perder el uso del mismo durante su vida. Este modelo jurídico permite que una persona entregue la propiedad de un bien en términos legales, pero conserve el derecho a habitarlo, arrendarlo o explotarlo económicamente hasta su fallecimiento. Es decir, el beneficiario adquiere la titularidad, pero no puede usar el inmueble de inmediato. El proceso se formaliza mediante escritura pública ante notaría y debe registrarse en la oficina correspondiente. De esta manera, se garantiza seguridad jurídica tanto para quien transfiere el bien como para quien lo recibe. Una de las principales ventajas de este mecanismo es que evita los trámites de sucesión una vez fallece el propietario. En ese momento, quien recibió la nuda propiedad pasa automáticamente a tener el dominio pleno del inmueble. Además, esta figura permite reducir conflictos familiares, costos legales y tiempos de espera. También ofrece claridad sobre la distribución de bienes, lo que la convierte en una alternativa cada vez más utilizada dentro de la herencia en Colombia para planificar el patrimonio en vida.