Los cortes de luz son cada vez más frecuentes en gran parte del mundo, un factor que alimenta los rumores sobre un posible apagón mundial que podría ser inminente. Frente a este panorama, los nuevos modelos de inteligencia artificial confirmaron el momento exacto de la interrupción. De acuerdo a las últimas estimaciones de la plataforma de IA más utilizada, Chat GPT, replicada por el portal El Economista, un gran apagón eléctrico global ocurrirá en el corto plazo. A menos de dos años de que se genere, este posible corte sin precedentes generó incertidumbre sobre la seguridad de las redes energéticas y el impacto que tendría en la vida cotidiana de millones de personas. Las medidas que se deben tomar ante este escenario probable. La fecha señalada por la plataforma desarrollada por Open AI es el próximo martes 27 de abril de 2027. En ese día, la herramienta predijo un colapso energético, mencionando causas probables como ciberataques, tormentas solares y fallos en infraestructuras eléctricas. A pesar del preocupante escenario, la aplicación aclaró que no existe “fundamento científico o respaldo oficial” que lo confirme. En cambio, las historias sobre apagones globales suelen originarse en predicciones especulativas de IA o teorías conspirativas viralizadas en las redes sociales. Citando a expertos en ciberseguridad y energía, ChatGPT aclaró que las probabilidades de que ocurra un corte de luz global es casi imposible, dadas las separaciones geográficas, técnicas y de infraestructura. Lo que sí es probable es un apagón regional, aunque aún así los sistemas modernos están preparados para evitar que se extienda. “El mundo no tiene una sola red eléctrica centralizada. En cambio, existen redes regionales o nacionales que operan de manera independiente o semi-conectada”, enfatizó. En caso de que ocurra alguna falla, los canales incluyen sistemas de aislamiento que previenen los apagones en cadena. El sitio web LISA Institute compartió un kit esencial para sobrellevar un apagón eléctrico, independientemente de la veracidad de un corte a nivel mundial. Los elementos esenciales son: Velas de bajo costo y alta duración. Linternas a pilas. Kit de primeros auxilios. Extintor de polvo seco, para prevenir un posible incendio.Comida imperecedera. Agua potable.Saco de dormir, en caso de tener que evacuar.Batería externa portátil. Radio FM y AM. Generador eléctrico de energía.Mantas térmicas en invierno.