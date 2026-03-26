El Gobierno de Estados Unidos aprobó un proyecto para instalar una nueva base naval en América Latina, una iniciativa que contempla una inversión superior a 1.000 millones de dólares. La información surge de reportes basados en documentación oficial, lo que refuerza la magnitud del plan. La propuesta forma parte de una estrategia más amplia de cooperación en defensa y logística marítima. En ese marco, se prevén impactos en la infraestructura portuaria y una mejora en la capacidad operativa en el océano Pacífico. Este avance consolidaría a Perú como un socio clave dentro de los planes estratégicos de Washington en Sudamérica, en un escenario marcado por la modernización de puertos y el crecimiento del comercio marítimo regional. El proyecto, aprobado recientemente, contempla la construcción de una base naval en el Callao, una de las zonas portuarias más relevantes del país. La iniciativa fue autorizada luego de la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo. Según la información difundida, la inversión total ascenderá a US$1.500 millones con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura naval que refuerce las capacidades operativas del país. El plan incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao. Uno de los puntos señalados es que parte del equipamiento estadounidense quedará ubicado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra clave para el comercio regional que se encuentra en plena expansión. Desde Washington se aclaró que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región, y que el objetivo principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico. Además, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del respaldo a países socios con una ubicación clave sobre el Pacífico. La ejecución del proyecto se realizará bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que permitiría una coordinación directa entre ambas administraciones. Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, encargados de brindar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras.