Los conflictos por herencias en Colombia han puesto en evidencia vacíos legales que pueden afectar a menores de edad cuando uno de sus padres ha sido ausente. En este contexto, cobra relevancia un proceso clave que puede evitar disputas futuras. Especialistas en derecho de familia alertan que, sin acciones legales previas, un progenitor que no ha cumplido con sus responsabilidades puede reclamar derechos sobre bienes heredados. Este escenario ha reactivado el debate sobre la ley de sucesiones en Colombia y la necesidad de proteger jurídicamente a los menores frente a situaciones de abandono. Casos recientes han demostrado que un padre o madre ausente puede aparecer en el momento de una herencia y ejercer derechos sobre bienes, incluso si no tuvo participación en la crianza. Según explicó una abogada experta, “puede pasar cuando tomamos los argumentos de para qué tomar procesos… pero en la vida legal no tienen ningún peso”, al referirse a la falta de acciones legales oportunas. Uno de los mecanismos más efectivos para evitar estos conflictos es iniciar un proceso de pérdida de la patria potestad. Este trámite permite limitar los derechos de un progenitor que no cumple con sus deberes. Mientras no exista una decisión judicial, el padre o madre ausente mantiene facultades legales sobre los hijos, incluyendo la administración de bienes y la toma de decisiones.