El huemul es el ciervo más austral del mundo y uno de los mamíferos más amenazados del país. Está declarado Monumento Natural Nacional y su población está fragmentada en núcleos aislados de la cordillera patagónica. Sus principales amenazas son la caza, la pérdida de hábitat, las enfermedades y la presencia de especies exóticas. Para Fundación Temaikèn, revertir esa tendencia requiere presencia sostenida en el territorio, ciencia aplicada y aliados que acompañen a largo plazo.

El 14 de octubre, Fundación Temaikèn reúne a empresas, referentes, personas comprometidas con la conservación en el Bioparque de Escobar para una noche que traslada la Patagonia al atardecer, con cocina de fuegos de Martín Molteni, arte en vivo de Milo Lockett y música de los Appetizers. Lo recaudado se destina al trabajo en territorio para recuperar una especia de la que quedan entre 350 y 500 en la cordillera . Con la llegada de una nueva generación nacida en Chubut, la iniciativa busca sumar aliados para salvar a la especie.

El proyecto: cuatro años en el territorio

Desde agosto de 2022, la Fundación lleva adelante la Estación de Rehabilitación y Recría de Huemules en Alto Río Senguer, Chubut, junto a la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de la provincia. Es un ambiente de campo natural donde los huemules reciben seguimiento sanitario y nutricional. Allí el equipo también genera información científica sobre aspectos de su biología que hasta hace poco eran desconocidos, como la gestación.

Los resultados ya son medibles y de impacto. En agosto de este año nació Chaura, la novena cría del proyecto y la primera de segunda generación: una hembra hija de una madre nacida en la Estación. Hoy la Estación cuenta con 15 individuos. El objetivo final es que estos animales vuelvan a poblar ambientes naturales.

La experiencia: una noche para todos los sentidos

Patagonia Eterna, un legado para el huemul, se realizará el miércoles 14 de octubre de 18 a 21 h en el Sector Patagonia del Bioparque Temaikèn, que los invitados recorrerán al atardecer. Allí se presentará una nueva experiencia inmersiva dedicada al huemul, con nieve y un holograma de la especie, pensada para que cada visitante conozca de cerca al protagonista de la noche y el trabajo que la Fundación sostiene para protegerlo.

Martín Molteni estará a cargo de una cena boutique de cocina de fuegos patagónica. Durante la noche, Milo Lockett realizará una obra interactiva en vivo junto a los invitados, y los Appetizers pondrán la música.

“El huemul necesita años de trabajo sostenido, no acciones aisladas. Que hoy tengamos una segunda generación nacida en la Estación fue posible porque hubo empresas, instituciones y personas que decidieron sostener el proyecto con nosotros. La conservación de largo plazo se construye así, trabajando juntos. Por eso invitamos a más empresas y personas a ser parte” , afirmó Sergio Guerra, CEO de Fundación Temaikèn.

Sirius Software, Bodega Otronia, Extraberries, EY, Lockton y Coca-Cola FEMSA ya confirmaron su participación como aliados de esta edición. Además, Turismo Riho, Helados Munchis y los artistas y el chef de la noche se suman con donaciones en especie. A ellos se agrega el apoyo que el proyecto recibe desde sus inicios de empresas como Pan American Energy, Banco Galicia, JetSMART, Ansilta, Compañía de Tierras Sud Argentino, Laboratorio Generis y Huente Co Lago La Plata.

Patagonia Eterna: cómo inscribirse

Para quienes quieran ser parte, la Fundación abrió distintas categorías de participación que incluyen visibilidad durante el evento y en el Bioparque, lugares en la cena y entradas para colaboradores o visitas educativas. También existe una modalidad de apoyo institucional.

Las empresas y personas interesadas pueden escribir a aliados@temaiken.org.ar o adquirir sus entradas en https://donaronline.org/fundacion-temaiken/patagonia-eterna-un-legado-para-el-huemul