YPF presentó ELAION AURO, su línea de lubricantes premium 100% sintéticos, desarrollada para acompañar la evolución de los motores más modernos y responder a las máximas exigencias internacionales del sector automotriz.

La línea incorpora la Tecnología en Evolución Constante (TEC®), un enfoque que integra innovación permanente y actualización tecnológica para adaptarse a los cambios de la industria

Tecnología aplicada a beneficios concretos para el usuario

ELAION AURO se desarrolló para traducir la complejidad técnica en beneficios tangibles para los conductores. Su fórmula de última generación ofrece protección superior contra el desgaste, un mayor poder de limpieza de residuos carbonosos y un eficiente control térmico, aspectos clave para preservar el rendimiento del motor a lo largo del tiempo. Estas características permiten extender la vida útil del motor y mantener su funcionamiento óptimo incluso bajo condiciones exigentes.

Además, la línea cuenta con homologaciones de las principales automotrices internacionales, lo que garantiza compatibilidad, confiabilidad y desempeño en escenarios críticos de uso.

Una campaña para acercar la innovación a los conductores

En paralelo al lanzamiento del producto, YPF presentó la campaña “Traductor AURO”, protagonizada por Peto Colombo. La iniciativa apunta a explicar de manera simple y cercana cómo una tecnología sofisticada se refleja en mayor confianza, mejor performance y un cuidado integral del motor.

La campaña refuerza la idea de que el valor de un lubricante no se limita a la protección mecánica, sino que también impacta en la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad de cada viaje.

Motores más complejos, soluciones más avanzadas

La evolución del parque automotor plantea nuevos desafíos: motores más eficientes, con mayores exigencias térmicas y sistemas de control de emisiones cada vez más sofisticados. Frente a este escenario, ELAION AURO se presenta como una solución integral, diseñada para responder a estas demandas sin comprometer el rendimiento ni la durabilidad.

La consigna “protege al motor para que siga y siga” sintetiza el espíritu de la línea: acompañar toda la vida útil del vehículo con un producto capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y a las necesidades actuales de los usuarios.

ELAION AURO: características y variantes según fabricante

Entre las características más relevantes de la línea se destacan:

Upgrade tecnológico : formulaciones desarrolladas con TEC®, alineadas con las más altas exigencias tecnológicas a nivel mundial.

Protección del motor : alta resistencia al desgaste, especialmente en zonas de presión y temperatura elevadas, y excelente comportamiento frente a la oxidación.

Limpieza y control : control eficiente de depósitos, hollín y contaminantes que previenen el desgaste abrasivo.

Eficiencia y sustentabilidad : productos que contribuyen al ahorro de combustible y a la reducción de emisiones contaminantes.

Cuidado de sistemas de postratamiento : formulaciones pensadas para proteger los sistemas de control de emisiones.

Versatilidad: una gama amplia que incluye opciones compatibles con vehículos híbridos

ELAION AURO se organiza en diferentes variantes, desarrolladas para cumplir con las normativas específicas de cada fabricante de vehículos: