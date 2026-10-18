Mar del Plata es una ciudad que invita a volver una y otra vez. Sus 47 kilómetros de costa, su gastronomía, su agenda cultural, los espacios naturales y una amplia variedad de actividades permiten descubrir diferentes experiencias durante todo el año.

La ciudad combina postales clásicas con propuestas para quienes buscan descansar, hacer deporte, disfrutar de la gastronomía, recorrer espacios culturales o conectarse con la naturaleza. Cada recorrido permite conocer una faceta diferente de uno de los destinos turísticos más reconocidos del país.

Emtur

Una costa para recorrer y disfrutar

Los 47 kilómetros de costa son uno de los principales rasgos de Mar del Plata y ofrecen múltiples alternativas para quienes visitan la ciudad. Las playas, la rambla y los distintos paisajes marítimos permiten armar recorridos diferentes según el momento y el tipo de viaje.

Hay playas céntricas y otras más alejadas, sectores de mayor movimiento y espacios tranquilos, con distintas opciones de servicios en sus balnearios.

Para quienes buscan una experiencia más activa, algunas cuentan con escuelas de surf y stand up paddle. Así, la costa también puede convertirse en el punto de partida para descubrir distintos rincones de la ciudad y elegir una playa diferente para cada jornada.

Gastronomía: de los sabores del mar a los clásicos locales

La gastronomía es otra de las maneras de conocer Mar del Plata. La propuesta atraviesa todo el día y combina preparaciones vinculadas al mar con productos y sabores que forman parte de la tradición local.

Emtur

En los restaurantes aparecen pescados, cazuelas de mariscos y carnes acompañadas por verduras y hortalizas cultivadas en la zona. Para el desayuno o la merienda, la escena suma algunos de los clásicos marplatenses: churros, alfajores y medialunas.

La propuesta continúa al caer la tarde, con cervezas artesanales, gin y helados artesanales que forman parte de la identidad gastronómica de la ciudad.

Emtur

La experiencia también puede construirse alrededor de una mesa: desde una merienda hasta una cena que se extiende durante la noche.

Cultura, entretenimiento y una agenda para todos los gustos

La ciudad también cuenta con una amplia propuesta cultural y de entretenimiento. La cartelera reúne teatro local y nacional, recitales de distintos géneros, charlas, festivales, actividades para toda la familia y eventos deportivos.

Los museos suman otras alternativas para quienes buscan conocer diferentes aspectos de la ciudad y recorrer propuestas culturales. La agenda permite combinar estos espacios con otras actividades y construir una escapada que reúna entretenimiento, gastronomía y cultura.

Cuando cae el sol, Mar del Plata también ofrece múltiples opciones para continuar el recorrido. Cervecerías artesanales, bares de fábrica, espacios con tragos de autor, vermuterías y restaurantes conviven con bingos, casinos, espectáculos y boliches frente al mar.

Emtur

Naturaleza a pocos minutos de la ciudad

Mar del Plata también permite cambiar de escenario sin recorrer grandes distancias. A unos 30 minutos del centro aparece el entorno de Laguna y Sierra de los Padres, donde el paisaje se aleja de la postal urbana y propone una experiencia vinculada al aire libre.

La laguna, rodeada de bosques de araucarias y montes de eucaliptos, ofrece actividades como picnic, pesca, remo y canotaje. Es un espacio para disfrutar del paisaje y bajar el ritmo.

En Sierra de los Padres, el recorrido puede continuar entre establecimientos recreativos, centros comerciales y la Gruta de los Pañuelos. También hay opciones para almorzar o tomar un café mientras se contemplan las vistas de las sierras y los campos cultivados.

Emtur

Hacia el sur, Chapadmalal suma otro paisaje. A unos 20 minutos de Mar del Plata, sus dunas, playas y acantilados construyen un entorno asociado al descanso y la desconexión. La zona está integrada por distintas urbanizaciones, entre ellas Playa Chapadmalal, San Eduardo, Los Lobos, Santa Isabel, El Marquesado y San Eduardo del Mar.

De los deportes a las postales que siguen vigentes

Para quienes prefieren una escapada con movimiento, las alternativas también son variadas. Paseos aéreos, parapente, bicicleta y trekking conviven con actividades como surf, stand up paddle y golf.

En familia, la propuesta suma parques de camas elásticas, puentes colgantes, tirolesas, muros de escalada y salas de escape.

Emtur

Y aunque la ciudad incorpore nuevas experiencias, algunas postales continúan siendo parte de su identidad. La rambla es una de ellas. Recorrerla a pie permite encontrarse con el Monumento a los Lobos Marinos, uno de los símbolos más reconocibles de Mar del Plata.

Hacia el sur aparece el Torreón del Monje, ubicado en el extremo de la bahía y reconocible por su aspecto de antigua fortaleza.

Son lugares que forman parte de la memoria de la ciudad y que siguen funcionando como punto de partida para quienes la visitan por primera vez, pero también como una excusa para regresar y descubrir nuevas experiencias.

Emtur

Mar del Plata reúne así distintas formas de disfrutar una escapada: el mar, la gastronomía, la cultura, la naturaleza, el deporte y el entretenimiento conviven en una ciudad que tiene propuestas para cada tipo de viajero.

Durante los doce meses del año, cada visita puede encontrar un recorrido diferente y una nueva manera de conocerla.

Más información: www.turismomardelplata.gob.ar