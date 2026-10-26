En esta noticia Un mensaje sin firma y varias hipótesis

Una lona blanca, cuatro palabras en letras negras y una incógnita. El mensaje “El Obelisco es argentino” apareció en una de las esquinas de la avenida 9 de Julio y Corrientes, frente al monumento más emblemático de Buenos Aires.

Sin logos, nombres ni referencias a sus responsables, la intervención despertó interrogantes sobre su origen y su propósito. También, se destaca por su formato muy similar a la bandera de “Las Malvinas son argentinas” desplegada por los jugadores de la Selección Argentina en el Mundial de este año.

Su aparición en uno de los puntos más reconocibles de la Ciudad le suma un significado que va más allá de lo literal, ya que el Obelisco es uno de los principales lugares de encuentro de los argentinos y un escenario habitual de celebraciones populares.

Con el paso del tiempo, el monumento se consolidó como un símbolo de identidad colectiva y como una referencia para las expresiones públicas que convocan a grandes multitudes.

Un mensaje sin firma y varias hipótesis

Uno de los aspectos que más llaman la atención es la ausencia de información sobre la intervención. Hasta el momento, nadie se adjudicó la colocación de la lona ni se difundieron explicaciones sobre el sentido de la frase.

Esa falta de referencias abre distintas posibilidades: podría tratarse de una acción puntual, de la primera etapa de una campaña o del anticipo de un anuncio que todavía no se hizo público. Por ahora, ninguna de esas hipótesis cuenta con una confirmación.

El formato también aporta un elemento de interés. Las letras negras sobre fondo blanco remiten a la estética de la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” que los jugadores de la Selección exhibieron en Atlanta tras eliminar a Inglaterra.

La semejanza visual puede alimentar las interpretaciones, aunque no hay información que permita establecer una conexión entre ambos mensajes.