En plena temporada de celebraciones, Amarula vuelve a apostar por la innovación con el lanzamiento de Amarula Raspberry, el primer licor de crema de perfil frutal disponible en el mercado argentino. Se trata de una edición limitada que combina frescura, sofisticación y un giro contemporáneo dentro de una categoría tradicionalmente asociada a sabores clásicos.

La propuesta llega en un contexto donde los consumidores buscan experiencias sensoriales diferentes, productos premium y sabores que se adapten tanto a momentos de celebración como a la coctelería moderna.

Frambuesa, chocolate blanco y un toque africano

El nuevo Amarula Raspberry fusiona la fruta de la marula —ingrediente distintivo de la marca— con frambuesa, chocolate blanco y un sutil extracto de baobab, que aporta notas cítricas y maduras. El resultado es un licor cremoso, aterciopelado y equilibrado, con un perfil frutal fresco que se destaca desde el primer sorbo.

En boca, la suavidad del chocolate blanco se integra con la acidez de la frambuesa y matices vibrantes que recuerdan al melón y al plátano, logrando una experiencia sofisticada y fácil de tomar.

La coctelería frutal, una tendencia en crecimiento

El lanzamiento se alinea con una tendencia global en expansión: la coctelería que combina licores cremosos con perfiles frutales. Esta corriente, impulsada por nuevas generaciones de consumidores, propone tragos más versátiles, frescos y visualmente atractivos, ideales para compartir en redes sociales.

En ese escenario, Amarula Raspberry se posiciona como una base ideal para shots, cócteles contemporáneos o recetas más indulgentes, sin perder su identidad premium.

Cómo tomar Amarula Raspberry: de shots a cócteles

La nueva variedad invita a múltiples formas de consumo:

Solo o bien frío

Con hielo

Como base de cócteles creativos

Algunas opciones recomendadas incluyen combinaciones con bourbon, café cold brew, helado de limón o incluso frappés, pensadas tanto para el postre como para la sobremesa.

Un licor premium para regalar y celebrar

Exótico y refinado, Amarula Raspberry se presenta como una opción ideal para los brindis de fin de año, reuniones entre amigos o como regalo premium. Ya se encuentra disponible en supermercados, autoservicios y puntos de venta de todo el país, en su formato de 750 ml.

Con este lanzamiento, la marca refuerza su apuesta por ampliar el universo de los licores crema y sumar propuestas alineadas con las nuevas formas de consumo.