Un regalo corporativo puede cumplir con el compromiso de una fecha especial o convertirse en una oportunidad para fortalecer el vínculo con un cliente, reconocer a un equipo o acompañar el lanzamiento de un producto.

La diferencia está en cómo se piensa: qué se elige, qué se quiere transmitir y qué experiencia se construye alrededor de ese gesto.

Esa es la premisa sobre la que trabaja Abracajabra, la agencia de gifting creativo fundada en 2019 por Lorena y Natalia, socias, colegas y amigas. Desde sus comienzos, desarrolló más de 80.000 regalos para empresas, marcas y personas, con una propuesta que combina creatividad, diseño y producción artesanal para transformar obsequios en experiencias vinculadas con la identidad de quien los entrega.

La iniciativa responde a una necesidad concreta del ámbito corporativo: encontrar alternativas al merchandising genérico y a las canastas tradicionales, sin perder de vista los presupuestos, los volúmenes y los plazos que exige la operación de una empresa.

Del objeto al mensaje: el desafío de regalar en nombre de una marca

En las acciones corporativas, elegir un regalo implica mucho más que seleccionar productos. También supone definir qué mensaje acompañará una celebración, cómo se expresará la identidad de la organización y de qué manera se buscará generar una conexión con sus destinatarios.

Ese proceso se aborda desde la conceptualización. En lugar de trabajar exclusivamente con un catálogo predeterminado, parte de entender quién regala, quién recibe y qué se busca comunicar. A partir de esa información, desarrolla una propuesta que integra la selección de objetos, el diseño, la personalización y el packaging.

Abracajabra diseña Gift Boxes, Experiencias y Proyectos de Gifting Corporativo que ayudan a personas y marcas a expresar gratitud, cercanía, reconocimiento y afecto. Abracajabra

El resultado puede aplicarse a distintas necesidades empresariales 100% personalizadas: desde regalos de fin de año y reconocimientos para colaboradores hasta kits para clientes, prensa e invitados, lanzamientos de productos, eventos y acciones de fidelización.

La agencia de gifting también ofrece alternativas listas para personalizar con la identidad de cada marca. Según las cantidades y las características del pedido, algunas de estas propuestas pueden prepararse para su despacho en plazos de entre 72 horas y siete días. En ambos modelos de trabajo, la firma coordina el desarrollo y la logística, con entregas en todo el país.

Del calendario de fechas al calendario de vínculos

El gifting estratégico comienza mucho antes de elegir un obsequio. Implica identificar los momentos relevantes dentro del recorrido de una organización y definir qué vínculo se quiere fortalecer en cada uno de ellos.

Un onboarding puede dar la bienvenida; un aniversario, reconocer una trayectoria; un lanzamiento, abrir una conversación; un logro, agradecer el trabajo compartido. También forman parte de ese calendario los cumpleaños, los eventos, las acciones con clientes y prensa, los lanzamientos, los reconocimientos internos y el cierre de año.

Cuando estas acciones se planifican de manera integral, los regalos dejan de funcionar como entregas aisladas y comienzan a construir un lenguaje de marca sostenido en el tiempo.

“Las marcas que mejor regalan no improvisan fechas: diseñan vínculos. Pensar un calendario anual permite anticipar presupuestos y tiempos de producción, pero también construir mayor coherencia entre lo que una organización dice y la manera en que reconoce a las personas que forman parte de ella”, explican Lore y Nati.

Esta planificación permite adaptar cada propuesta a sus destinatarios, distribuir las acciones durante el año y transformar el gifting en una herramienta compartida por las áreas de Marketing, Comunicación, Recursos Humanos, Cultura y Experiencia de Marca.

La producción artesanal: un factor clave

El diferencial está en articular el trabajo de empresas sociales, emprendimientos de diseño, talleres, artesanos y productores locales con las exigencias de los proyectos corporativos.

“En Abracajabra, el método de curaduría pone en el centro a las empresas sociales y oficios artesanos; son el corazón de nuestro sistema. Forman parte de manera orgánica desde la conceptualización hasta la experiencia final del regalo”, destacan Lore y Nati, fundadoras de la firma.

Esta red colaborativa permite incorporar objetos con una historia, materiales seleccionados y saberes de oficio a propuestas que responden a objetivos comerciales y de comunicación. Al mismo tiempo, cada proyecto contribuye a dar visibilidad al trabajo de quienes participan en su producción.

La coordinación de estos actores es una parte central del servicio. Crear un regalo a medida requiere seleccionar proveedores, desarrollar una idea, definir materiales, controlar la calidad y organizar múltiples etapas de producción y entrega.

El desafío es sostener el cuidado por los detalles y la singularidad de cada propuesta incluso cuando se trabaja con cantidades y tiempos propios del mercado corporativo.

Fin de año: una temporada clave, pero no el único momento para el Gifting.

Abracajabra presentó en la Feria Puro Diseño un espacio concebido como un taller de regalos a puertas abiertas donde mostró su universo creativo y la red de colaboradores detrás de cada proyecto.

Navidad y Fin de Año continúan siendo dos de los momentos de mayor demanda del mercado corporativo. Sin embargo, el desafío para las empresas es dejar de pensar el regalo únicamente como una resolución estacional y comenzar a integrarlo dentro de una planificación más amplia.

Para Navidad, Fin de Año y los cierres corporativos, la anticipación resulta clave: permite definir el concepto, ajustar las alternativas al presupuesto disponible y coordinar la producción y las entregas.

La anticipación no solo permite acceder a mejores tiempos de producción, ajustar las propuestas al presupuesto y organizar la logística. También permite decidir con mayor claridad qué se quiere comunicar, a quién y en qué momento del vínculo.

Más allá de una acción puntual, los regalos pueden funcionar como una forma de expresar la cultura de una organización, reconocer a quienes forman parte de ella y construir relaciones a largo plazo.

Desde su creación, Abracajabra trabaja sobre esa conexión entre el propósito de una marca y la experiencia de quien recibe. Su apuesta consiste en demostrar que es posible combinar creatividad, producción artesanal y gestión corporativa para que un regalo un regalo no sólo sea una acción aislada dentro del calendario de una empresa, sino un punto de contacto dentro de una relación que se construye en el tiempo.

El trabajo de la agencia consiste en conectar la sensibilidad del universo artesanal con las necesidades del mundo corporativo y transformar cada ocasión en una experiencia coherente con la identidad de la marca.

Porque cuando existe planificación, un regalo puede hacer mucho más que cumplir con una fecha: puede dar la bienvenida, reconocer, agradecer, celebrar y sostener vínculos a largo plazo.

Frente a las alternativas tradicionales, Abracajabra propone una forma de pensar los obsequios empresariales desde el diseño, la personalización y el trabajo artesanal. Fundada en 2019, la agencia ya desarrolló más de 80.000 regalos y busca acercar la producción local artesana a las necesidades de las grandes compañías.