Para una familia, tener una vivienda y ser formalmente propietaria de ese inmueble no son necesariamente la misma cosa. Entre una situación y otra puede haber documentación pendiente, antecedentes dominiales que deben reconstruirse y trámites que requieren la intervención de distintos organismos.

En Misiones, más de 25.000 familias ya lograron completar ese proceso a través del Programa de Regularización Dominial que lleva adelante el Gobierno provincial mediante el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA).

El programa tiene una década de vigencia y alcanzó a familias de distintos puntos del territorio misionero. El ritmo de trabajo también se aceleró en los últimos años: en 2026 ya se concretaron más de 900 titularizaciones y, en los últimos cuatro años, se entregaron 9.000 títulos. Para 2027, la previsión es superar las 3.000 titularizaciones.

Fuente: IPRODHA

La cifra permite dimensionar el alcance de una tarea que, lejos de limitarse a la confección de un título, implica reconstruir antecedentes, reunir documentación y coordinar a diferentes actores para resolver situaciones que pueden presentar distintos niveles de complejidad.

El problema que hay detrás de cada título de propiedad

El punto de partida del programa fue identificar y dimensionar las diferentes situaciones existentes en la provincia.

El trabajo abarca barrios tradicionales, asentamientos urbanos y suburbanos y extensiones rurales, donde los antecedentes necesarios para regularizar un inmueble no son siempre los mismos.

Por eso, una de las primeras tareas consistió en establecer mecanismos para resolver los antecedentes dominiales, considerados el primer paso para avanzar con la regularización de cada propiedad.

Para llevar adelante ese proceso, el programa articuló con organismos que intervienen en las distintas etapas: la Escribanía General de Gobierno de la Provincia, el Registro de la Propiedad Inmueble, la Dirección General de Catastro, el Colegio Profesional de Agrimensura, los municipios y profesionales notariales de casi toda la provincia.

El resultado es un proceso que requiere coordinación entre áreas con responsabilidades diferentes y que debe adaptarse a las características de cada inmueble.

De los papeles al sistema digital

Otro de los cambios incorporados fue la digitalización de los antecedentes.

El IPRODHA desarrolló, junto con sus equipos informáticos, herramientas para digitalizar la documentación y ponerla a disposición de los profesionales notariales de la provincia mediante un sistema de acceso individual.

La información de las familias también se incorpora al mismo circuito.

Los equipos de las áreas sociales del Instituto visitan cada hogar o chacra para recopilar la documentación de los beneficiarios y sus grupos familiares. Luego, esos datos se cargan al sistema y se vinculan con el resto de los antecedentes del caso.

Así, el proceso combina el trabajo territorial con la organización digital de la información necesaria para avanzar en cada titularización.

Cómo se define el pago en cada caso

Una vez reunida la documentación, las áreas técnicas notariales pueden avanzar con la confección de los Boletos de Compraventa.

El esquema contempla también la situación económica de los beneficiarios. Los acuerdos establecen planes de pago de acuerdo con el poder adquisitivo de cada sector y con las condiciones particulares de cada operatoria.

Este punto resulta relevante porque la regularización no depende únicamente de resolver la situación documental de una propiedad: también requiere establecer condiciones que permitan avanzar con el proceso en función de cada caso.

Un proceso que no tiene una única solución

La regularización dominial presenta diferentes niveles de complejidad. Por eso, desde el área Notarial del Instituto destacan que cada situación requiere un estudio y un abordaje particular.

Fuente: IPRODHA

El programa mantuvo ese trabajo durante los últimos años pese a los condicionamientos económicos que afectaron tanto a la población misionera como a los organismos estatales, buscando alternativas frente a los conflictos que fueron apareciendo.

En ese contexto, el trabajo conjunto entre organismos se convirtió en una pieza central del proceso: cada titularización depende de reunir, verificar y articular información que puede involucrar a distintas áreas del Estado y profesionales.

Más de 25.000 títulos y una nueva meta para 2027

Después de una década, el Programa de Regularización Dominial ya permitió que más de 25.000 familias misioneras obtuvieran sus títulos de propiedad.

El ritmo reciente marca la continuidad de ese proceso: fueron 9.000 títulos en los últimos cuatro años y más de 900 titularizaciones durante 2026. Para el año próximo, el objetivo es superar las 3.000.

Más allá de la cifra acumulada, el dato central es lo que representa cada caso: un proceso que exige reconstruir antecedentes, recorrer hogares y chacras, ordenar documentación y coordinar distintas instituciones hasta completar la regularización.