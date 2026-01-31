El conflicto se originó en una empresa de servicios administrativos vinculada a un banco . La mujer dirigía el departamento financiero y realizaba las mismas tareas que sus pares varones. Aun así, cobraba menos.

Una empleada en España fue despedida tras comparar su salario con el de sus compañeros. El caso derivó en un despido por discriminación salarial que terminó en los tribunales. La Justicia falló a favor de la trabajadora y ordenó una indemnización.

El fallo refuerza el alcance de la reforma laboral y el derecho a la igualdad retributiva. También fija límites claros frente a represalias empresariales.

Despido por discriminación salarial: análisis del tribunal

El tribunal evaluó la existencia de una causa objetiva para el despido por discriminación salarial. De acuerdo con la resolución, no se encontró justificación profesional ni de rendimiento.

La decisión del tribunal se fundamenta en la falta de evidencias que respalden la acción tomada, lo que resalta la importancia de un proceso justo y equitativo en el ámbito laboral.

Reforma laboral | La despidieron por comparar su sueldo con sus compañeros y la Justicia ordenó indemnizarla (foto: archivo).

Entre 2010 y 2017, la trabajadora ganó 33.672 euros anuales, mientras sus colegas hombres recibieron entre 43.000 y 49.000 euros.

Los magistrados determinaron que las disparidades en los salarios no poseían un fundamento objetivo. Las resoluciones adoptadas fueron de carácter personal y “unilaterales” por parte del director, careciendo de respaldo documental.

Brecha salarial y reforma laboral: evidencias fundamentales del asunto

El tribunal entendió que la reforma laboral protege el derecho a reclamar igualdad salarial . Presentar pruebas no puede justificar un despido por discriminación salarial.

La brecha salarial también se reflejó en los incentivos. Algunos jefes de departamento hombres recibieron aumentos de entre el 22% y el 34%.

En contraste, el incremento salarial para ella fue de apenas el 3,83%. Esa diferencia reforzó la tesis de discriminación salarial por razón de género.