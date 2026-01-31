Fallecen las sandwicheras | Este innovador electrodoméstico de Lidl transforma las cocinas: elabora comidas fácil y rápido.

En España, Lidl ha introducido un nuevo producto que promete facilitar la vida de aquellos que disfrutan de la cocina sin complicaciones. Este dispositivo es la sandwichera 3 en 1 Silvercrest, que integra tres funciones en un solo aparato: sandwichera, gofrera y parrilla.

Su diseño compacto y versátil permite la preparación de sándwiches calientes, gofres o carnes a la plancha en cuestión de minutos. Con un precio accesible y una potencia adecuada para el uso diario, este nuevo electrodoméstico se establece como una opción práctica y moderna frente a las tradicionales sandwicheras.

Además, su versatilidad y facilidad de limpieza lo destacan dentro del catálogo de Lidl, siendo especialmente atractivo para quienes buscan optimizar el espacio y el tiempo en la cocina.

Descubre cómo funciona la sandwichera de Lidl

El funcionamiento es sencillo: solo hay que conectar el aparato a la red eléctrica, esperar a que el piloto luminoso verde indique que ha alcanzado la temperatura adecuada y comenzar a cocinar.

La sandwichera 750 W Silvercrest es un dispositivo 3 en 1 que permite intercambiar sus placas de cocción según la necesidad del momento. Incluye tres juegos de placas: una para sándwiches, otra para gofres y una para parrilla.

Su asa bloqueable y patas antideslizantes aseguran una posición estable durante el uso, mientras que el recogecable integrado facilita su almacenamiento.

Características de la sandwichera 3 en 1

Las características de este producto incluyen:

Funciones

Potencia: 750 W

Tensión: 220-240 V~ 50/60 Hz

Medidas: 25 x 24 x 11 cm

Peso: 1,5 kg (sin placa)

Todas sus placas están fabricadas en aluminio fundido a presión con revestimiento antiadherente ILAG, lo que asegura una cocción uniforme y una limpieza sencilla. En ese sentido, sus características incluyen:

Elementos

Placas intercambiables aptas para lavavajillas

Revestimiento antiadherente ILAG de alta calidad

Indicadores luminosos verde y rojo

Asa bloqueable y patas antideslizantes

Recogecable en la base

Incluye manual con 7 recetas

Materiales: aluminio fundido a presión y acero EDS

Guía para adquirir la sandwichera de Lidl

La sandwichera Silvercrest se ofrece a un precio de 24,99 euros. No obstante, Lidl ha confirmado que solo puede adquirirse online, dado que no está disponible en tiendas físicas.

Para realizar la compra, es suficiente con acceder al sitio web oficial de Lidl España, localizar el modelo y efectuar el pedido a través de la plataforma. Gracias a su triple función, materiales duraderos y diseño compacto, este producto se establece como una de las novedades más completas y funcionales de la temporada.