El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestiona distintas prestaciones destinadas a personas desempleadas que no cuentan con ingresos suficientes o han agotado otras ayudas. Dentro de ese sistema, la renta activa de inserción (RAI) ocupa un lugar específico: no es una prestación general ni automática, sino un apoyo dirigido a colectivos concretos con especiales dificultades para volver al mercado laboral. En los últimos meses, esta ayuda ha vuelto al centro del debate por su cuantía mensual de 480 euros, equivalente al 80% del IPREM, y por la confusión sobre quiénes pueden solicitarla realmente. Aunque a menudo se la menciona como una opción para personas sin cotización previa, el acceso está sujeto a requisitos estrictos que dejan fuera a una parte importante de los solicitantes. La renta activa de inserción es una ayuda económica gestionada por el SEPE destinada a personas desempleadas que, además de carecer de ingresos suficientes, pertenecen a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. Su cuantía es de 480 euros al mes en 2026 y puede percibirse durante un máximo de 11 meses por cada concesión. El objetivo de la RAI no es solo garantizar un ingreso mínimo, sino mejorar la empleabilidad, ya que la percepción de la ayuda está vinculada a la participación en itinerarios personalizados de inserción laboral, como acciones formativas, orientación profesional o búsqueda activa de empleo. No todas las personas desempleadas pueden acceder a esta ayuda. El SEPE limita la concesión de la renta activa de inserción a determinados perfiles que cumplan simultáneamente los requisitos generales y pertenezcan a uno de los colectivos protegidos. Pueden solicitar la RAI quienes se encuentren inscritos como demandantes de empleo y encajen en alguno de estos supuestos: personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años, personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, emigrantes retornados que hayan trabajado al menos seis meses en el extranjero, o víctimas de violencia de género o violencia doméstica. En todos los casos, es obligatorio carecer de rentas propias superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Uno de los errores más habituales es pensar que la renta activa de inserción está pensada para cualquier persona sin cotización previa o para colectivos como las amas de casa por el mero hecho de no haber trabajado fuera del hogar. Esto no es correcto: la RAI no se concede por situación personal, sino por el cumplimiento estricto de los requisitos legales. Quedan fuera de esta ayuda quienes no pertenezcan a los colectivos definidos por el SEPE, quienes superen el límite de ingresos establecido, quienes no estén inscritos como demandantes de empleo o quienes ya hayan agotado el número máximo de concesiones permitidas. Tampoco pueden acceder quienes tengan derecho a otras prestaciones o subsidios incompatibles con la RAI. La solicitud de la renta activa de inserción puede realizarse a través de la Sede Electrónica del SEPE o de forma presencial en una oficina de prestaciones, oficinas de registro o mediante correo administrativo. Para el trámite online es necesario disponer de Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Una vez presentada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, el SEPE ordena el pago mensual de la ayuda. Aunque habitualmente el abono se realiza entre los días 10 y 15 de cada mes, la fecha exacta depende de la entidad bancaria del beneficiario.