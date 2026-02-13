La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6625 este viernes, 13 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 2.13%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.05%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.93% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, a pesar del crecimiento sostenido en el periodo anual. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.74%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.76%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están influyendo favorablemente en el valor del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.