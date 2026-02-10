El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6635 este martes, 10 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.47% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.22%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.60%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 26.11%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.85%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, la tendencia positiva podría reflejar una mayor confianza en la economía guatemalteca y un aumento en la demanda de la moneda local. Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.