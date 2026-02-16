Al cierre de mercados de este lunes, 16 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.663. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.01%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.20%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.24%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, a pesar de la leve depreciación anual. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 12.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 17.78%. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas más comunes. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera del país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.