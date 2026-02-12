Al cierre de mercados de este jueves, 12 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.665. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.23%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.16%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.92%. Estos datos reflejan una ligera tendencia al alza en el valor de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.07%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.79%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, la tendencia positiva podría reflejar una mayor confianza en la economía guatemalteca y un aumento en la demanda de la moneda local. Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.