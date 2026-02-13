La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.1676 este viernes, 13 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.34%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.53%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 8.39%, lo que es menor que la volatilidad anual del 8.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía, ya que influye en la confianza de los inversionistas. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.