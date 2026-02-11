La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.1799 este miércoles, 11 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.09%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.93%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.23%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 11.97%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.87%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía, ya que influye en la confianza de los inversionistas. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.