El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.1599 este lunes, 16 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.02% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.89%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.67%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, impulsada por factores como el aumento en las exportaciones o la estabilidad política. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.