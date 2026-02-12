El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.216 este jueves, 12 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.2% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.66%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.72%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 11.23%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.86%. Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una posible inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Peso mexicano en el corto plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.