Al cierre de mercados de este viernes, 13 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 62.04. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.34%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.18%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 6.92%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.87%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.