El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 62.5 este miércoles, 11 de febrero de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.16% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.77%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 6.66%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar de la fluctuación más significativa a lo largo del año. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.51%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.88%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro cercano. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.