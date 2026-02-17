La cotización del peso dominicano cerró a USD 61.33 este martes, 17 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.37%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.04%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.84%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 6.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.81%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas más comunes. Este aumento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se sostendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.