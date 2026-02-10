Al cierre de mercados de este martes, 10 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 62.49. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.38%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.49%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 6.82% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las condiciones económicas que afectan la moneda. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.69%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.89%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de estabilidad económica y confianza en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría atraer inversiones y mejorar la balanza comercial. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.