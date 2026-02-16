La cotización del peso dominicano cerró a USD 61.52 este lunes, 16 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.76%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.41%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 5.92% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las condiciones económicas que afectan la moneda. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.85%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.