La cotización del peso dominicano cerró a USD 62.0 este jueves, 12 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.04%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.23%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 5.80% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las fluctuaciones económicas que afectan la moneda. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.88%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de estabilidad económica y confianza en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría atraer inversiones y mejorar la balanza comercial. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.