La cotización del peso colombiano cerró a USD 3657.47 este miércoles, 11 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.29%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.11%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.32%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 14.66%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.31%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupación entre los inversionistas. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.