La cotización del peso colombiano cerró a USD 3658.27 este martes, 17 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 1.1%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.31%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.59%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 9.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.30%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia el Peso colombiano. Esto podría estar relacionado con factores económicos internos o externos que están influyendo en la percepción de la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en la economía local y en el poder adquisitivo de los colombianos. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.