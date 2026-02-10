El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3667.46 este martes, 10 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.28% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.08%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.21%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 14.87%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.31%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. La tendencia positiva observada en la cotización del Peso colombiano podría estar relacionada con factores como el aumento en las exportaciones o la estabilidad política. Sin embargo, es importante monitorear esta situación para determinar si se mantendrá en el futuro. Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.