El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3662.47 este lunes, 16 de febrero de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.3% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.06%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 3.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.28%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia el Peso colombiano. Esto podría estar relacionado con factores económicos internos o externos que están influyendo en la percepción de la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en la economía local y en el poder adquisitivo de los colombianos. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.