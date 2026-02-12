La cotización del peso colombiano cerró a USD 3664.65 este jueves, 12 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.03%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.22%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -10.77%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 7.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.30%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia el Peso colombiano. Esto podría ser un indicativo de una recuperación económica o de factores externos favorables. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en la economía local y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.