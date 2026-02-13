El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7329 este viernes, 13 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.15% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.33%, mientras que en el último año su variación ha sido del -2.55%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 5.28%, es menor que la volatilidad anual de 6.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica. El análisis de esta tendencia sugiere que los inversores están optimistas sobre el futuro económico del Reino Unido. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.