La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7336 este miércoles, 11 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.08%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.76%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -2.86%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 8.91%, es mayor que la volatilidad anual del 6.70%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un ligero aumento en su valor durante los últimos dos días consecutivos. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano. Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.