Al cierre de mercados de este martes, 24 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7407. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.07%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.05%, mientras que en el último año su variación ha sido del -1.62%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.80%, es menor que la volatilidad anual del 6.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor de la Libra esterlina. Actualmente, la estabilidad de la moneda parece estar en un buen momento. Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de confianza en la economía británica y en su recuperación. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.