Al cierre de mercados de este martes, 17 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7376. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.53%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.52%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.24%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 3.48%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 6.69%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un ligero aumento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado. En los últimos dos días, la tendencia ha sido consistente, lo que refuerza la confianza de los inversores en la estabilidad de la Libra. Este comportamiento podría estar relacionado con factores económicos favorables que están impulsando su cotización al alza. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.