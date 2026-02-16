La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7336 este lunes, 16 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.14%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.08%, mientras que en el último año su variación ha sido del -2.20%. Estos datos reflejan una ligera recuperación reciente, aunque la tendencia anual muestra una depreciación significativa de la moneda. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.74%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación de la Libra esterlina. Sin embargo, la estabilidad de la moneda se mantiene, lo que es un buen signo para los inversores. En resumen, la tendencia positiva de hoy refleja un clima favorable para la Libra esterlina en el contexto actual del mercado. Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.