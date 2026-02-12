La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7341 este jueves, 12 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.04%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.07%, mientras que en el último año su variación ha sido del -2.61%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 6.35%, es menor que la volatilidad anual de 6.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha experimentado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica. A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores externos que puedan influir en su cotización en el futuro. La estabilidad económica y política del Reino Unido será clave para mantener este impulso. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.