El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8438 este martes, 17 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.14% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.45%, mientras que en el último año su variación ha sido del -2.86%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.51%, es menor que la volatilidad anual del 7.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Euro ha aumentado, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este aumento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que podría atraer más inversiones.