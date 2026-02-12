El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8424 este jueves, 12 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.15% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.78%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.99%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.90%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. Este crecimiento sostenido podría atraer a más inversores, lo que a su vez podría consolidar aún más la posición del Euro en el mercado internacional. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.