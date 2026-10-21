Conoce cuáles son las opciones alternativas para viajar cuando no se tiene un pasaporte.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) establece una serie de documentos que pueden presentarse como alternativa al pasaporte para viajar en vuelos domésticos dentro de Estados Unidos. Además, ofrece un servicio pago de verificación de identidad para quienes no cuentan con ninguna de las identificaciones aceptadas.

De acuerdo con el sitio web oficial de la TSA, los pasajeros mayores de 18 años deben presentar una identificación válida en el control de seguridad del aeropuerto para poder viajar .

¿Qué otros documentos acepta la TSA para abordar vuelos domésticos?

Además del pasaporte estadounidense, tanto en formato libreta como tarjeta, la TSA admite distintas identificaciones para verificar la identidad de los pasajeros, entre ellas:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con los requisitos REAL ID.

Licencia de conducir mejorada (EDL) o tarjeta de identificación mejorada (EID).

Identificaciones digitales y licencias de conducir móviles (mDL) admitidas por la TSA en aeropuertos habilitados.

Tarjetas de viajero de confianza del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST).

Identificación del Departamento de Defensa, incluidas las emitidas a familiares.

Tarjeta de Residente Permanente (Green Card).

Tarjeta de cruce fronterizo.

Identificación con fotografía emitida por una nación o tribu indígena reconocida federalmente, incluidas las Tarjetas Tribales Mejoradas (ETC).

Tarjeta PIV HSPD-12.

Pasaporte extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC).

Documento de Autorización de Empleo (I-766) emitido por USCIS.

Credencial de marino mercante estadounidense.

Tarjeta de identificación de salud para veteranos (VHIC).

Además, la TSA admite determinadas identificaciones digitales mediante plataformas como Apple Wallet, Google Wallet y CLEAR, únicamente en los aeropuertos y dispositivos compatibles.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) establece una serie de documentos que pueden presentarse como alternativa al pasaporte para viajar en vuelos domésticos dentro de Estados Unidos. Matt Gush

¿Cuál es la alternativa cuando no se cuenta con una identificación válida?

Cuando los viajeros no cuentan con ninguna de estas identificaciones, la TSA ofrece el servicio TSA ConfirmID, que permite solicitar una verificación de identidad mediante el pago de US$45.

Para utilizarlo, los pasajeros mayores de 18 años deben ingresar a la plataforma Pay.gov, completar sus datos personales, indicar la fecha de inicio del viaje y abonar la tarifa correspondiente.

Una vez realizado el pago, recibirán un comprobante por correo electrónico que deberán presentar, en formato digital o impreso, durante el control de seguridad del aeropuerto.

El pago tiene una validez de 10 días a partir de la fecha de inicio del viaje declarada. Sin embargo, el servicio no garantiza que la TSA pueda verificar la identidad del pasajero ni autorizar su ingreso al control de seguridad.

¿Qué sucede con los viajes internacionales?

Para los viajes internacionales, los pasajeros generalmente deben presentar un pasaporte vigente y cumplir con los requisitos de documentación establecidos por el país de destino .

Además, según la nacionalidad del viajero y el destino, pueden exigirse visas, autorizaciones electrónicas u otros documentos migratorios.