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El Servicio Postal de Estados Unidos ofrece una herramienta gratuita que permite consultar imágenes de determinadas cartas antes de recibirlas.

Recibir cartas y paquetes es parte de la vida cotidiana en Estados Unidos. Sin embargo, muchas personas desconocen que existe una herramienta que permite consultar qué correspondencia está por llegar al domicilio, incluso antes de recibirla físicamente.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) ofrece Informed Delivery, un servicio gratuito que muestra imágenes de determinadas cartas entrantes y permite consultar actualizaciones sobre el estado de los paquetes.

La herramienta está disponible para las direcciones que cumplen los requisitos de elegibilidad y puede utilizarse desde una computadora, un teléfono o mediante notificaciones por correo electrónico.

¿Cómo funciona el servicio gratuito Informed Delivery del USPS?

Según explica el USPS, las cartas pasan por máquinas clasificadoras de alta velocidad que toman fotografías de su parte frontal, donde figura la dirección del destinatario.

A partir de esas imágenes, Informed Delivery permite consultar una vista previa de la correspondencia que llegará próximamente al domicilio.

Las principales funciones del servicio son:

Ver imágenes en escala de grises del frente de determinadas cartas.

Recibir correos electrónicos con un resumen diario de la correspondencia y los paquetes próximos a llegar.

Consultar el estado de los paquetes entrantes y salientes.

Acceder a la información desde el sitio web o la aplicación móvil de Informed Delivery.

El USPS aclara que las imágenes se proporcionan principalmente para correspondencia de tamaño carta procesada mediante equipos automatizados. Por lo tanto, no todos los envíos postales aparecen en la vista previa.

El USPS ofrece un servicio gratuito que permite realizar seguimiento de paquetes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, recibir una notificación no significa necesariamente que la carta o el paquete será entregado ese mismo día.

¿Quiénes pueden utilizar Informed Delivery en Estados Unidos?

El servicio está disponible para personas que tengan una dirección residencial, comercial o un apartado postal ubicado en un código postal elegible.

El USPS señala que la mayoría de los códigos postales permiten acceder a la herramienta, aunque existen otras condiciones que deben cumplirse.

Por ejemplo, el buzón debe contar con un código único de identificación, por lo que algunas direcciones de edificios de departamentos o condominios pueden no ser elegibles.

Para utilizar el servicio con una dirección comercial o un apartado postal, se necesita una cuenta comercial de USPS.com.

¿Cómo registrarse en Informed Delivery del USPS?

El procedimiento de inscripción puede realizarse desde el sitio oficial del Servicio Postal de Estados Unidos.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la página oficial de Informed Delivery. Crear una cuenta en USPS.com o utilizar una cuenta existente. Introducir la dirección para comprobar si cumple los requisitos. Completar los datos solicitados para la cuenta. Verificar la identidad. Comenzar a recibir las notificaciones de correspondencia y paquetes.

De acuerdo con el USPS, la activación puede variar, pero normalmente las notificaciones comienzan a recibirse dentro de los tres días hábiles posteriores al registro.

Si el usuario no puede verificar su identidad por internet, el organismo indica que puede acudir a una oficina del USPS que ofrezca servicios de verificación de identidad.

El servicio es completamente gratuito. Además de consultar imágenes de su correspondencia y el seguimiento de paquetes, el usuario puede configurar alertas por correo electrónico o mensajes de texto para recibir información sobre el estado de entregas.