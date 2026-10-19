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Esta señal advierte a los conductores sobre el comienzo de un tramo donde está prohibido adelantarse.

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental en la seguridad vial, ya que permiten advertir a los conductores sobre restricciones y condiciones particulares de las carreteras. En Estados Unidos, existe una señal amarilla con forma de banderín que puede resultar poco familiar para algunos automovilistas.

Se trata de la señal NO PASSING ZONE, que indica el comienzo de un tramo donde está prohibido adelantarse a otros vehículos.

Según el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito (MUTCD), publicado por la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos (FHWA), esta señal se identifica con el código W14-3 y tiene características específicas de diseño y ubicación.

¿Qué significa la señal amarilla con forma de banderín?

Esta señal significa que el conductor está ingresando a una zona donde no está permitido realizar maniobras de adelantamiento.

Se distingue por su forma triangular alargada, similar a un banderín, con fondo amarillo, borde negro y la inscripción NO PASSING ZONE.

De acuerdo con la FHWA, su diseño corresponde a un triángulo isósceles cuyo eje más largo se ubica horizontalmente y cuya punta señala hacia la derecha.

La señal se instala del lado izquierdo de la carretera, al comienzo de las zonas donde está prohibido adelantarse y que se encuentran identificadas mediante marcas sobre el pavimento, señales de prohibición o ambas.

¿Qué deben hacer los conductores cuando encuentran esta señal?

Al encontrarse con la señal, los automovilistas deben respetar la prohibición de adelantamiento correspondiente al tramo.

Esto implica:

No intentar sobrepasar a otro vehículo mediante una maniobra prohibida en esa zona.

Prestar atención a las marcas del pavimento, que también indican las restricciones de adelantamiento.

Mantener una distancia prudente respecto del vehículo que circula adelante.

Esperar hasta llegar a un sector donde el adelantamiento esté permitido antes de realizar esa maniobra.

¿Por qué esta señal se coloca del lado izquierdo de la carretera?

A diferencia de muchas otras señales de tránsito, la NO PASSING ZONE se ubica del lado izquierdo de la vía.

Esta ubicación forma parte de las especificaciones establecidas por la FHWA para identificar el inicio de las zonas donde no se permite adelantarse.