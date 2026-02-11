El premio mayor de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos, continúa en aumento. Para este martes, 10 de febrero de 2026, el pozo acumulado ha llegado los 366 millones de dólares. Conoce cómo jugar, cuántas cifras debes acertar y cuáles han sido los números ganadores del sorteo del día. Las cifras ganadoras del último sorteo son 5 25 30 36 68 y el 6 por el MegaBall. Asimismo, para aquellos han optado por activar el número multiplicador por un precio adicional, el Megaplier es el -1x. La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el viernes, 13 de febrero de 2026 a las 23.00 horas. Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái. Para jugar a Mega Millions es necesario comprar un cartón de lotería yescoger cinco números del 1 al 70. Además, se debe elegir la cifra Mega ball, que puede ser del 1 al 25. El ganador del premio mayor debe elegir entre dos formas de pago: un premio anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales con un 5% por año, o un pago único en efectivo. Ambas alternativas de cobro están sujetas a impuestos. Los expertos alertan sobre el aumento de la ludopatía y aconsejan establecer límites al jugar. Es crucial no gastar más de lo que se puede permitir y no usar el juego como una vía de escape emocional. Si el juego se convierte en un problema, se recomienda buscar apoyo. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece ayuda a través del número 1-800-GAMBLER.