La perseverancia trae buenos resultados, y Yacouba Sawadogo lo sabe. Cuando el suelo seco en el norte de Burkina Faso parecía territorio sin esperanza, el hombre decidió no rendirse y dedicar su vida a revivir esa zona árida. Hoy, es un bosque productivo, ubicado en el corazón del Sahel. La forma en la que esta porción de territorio llegó a tal nivel se relaciona directamente con los efectos del cambio climático, ya que las sequías se volvieron cada vez más frecuentes y los ecosistemas fueron muriendo progresivamente. En 1980, Yacouba Sawadogo aplicó una técnica ancestral local llamada zai, reconocida por su valor histórico, ya que era utilizada por los agricultores de la zona. No obstante, introdujo algunas modificaciones. El método tradicional debía iniciarse durante la temporada de lluvias, pero como la región atravesaba una fuerte sequía, Sawadogo decidió preparar el suelo con anticipación. Se excavaron hoyos profundos en la tierra seca y cada uno se rellenó con abono orgánico. De esta manera, se crearon depósitos capaces de captar y conservar la humedad incluso antes de que comenzaran las precipitaciones. Además, se construyeron pequeños muros de piedra con el objetivo de redirigir el agua de lluvia hacia las semillas. El trabajo dio resultados sorprendentes: una zona que muchos consideraban irrecuperable volvió a ser productiva y recuperó su vitalidad. Esto benefició ampliamente a la economía del pueblo, que pudo retomar la producción de alimentos. El Programa de la Organización las Naciones Unidas (ONU) para el Medio Ambiente reconoció sus esfuerzos al nombrarlo uno de los seis “Campeones de la Tierra” en 2020, el máximo galardón ambiental que otorga la ONU. Al recibir el premio, Sawadogo advirtió, tras agradecer el reconocimiento, que no puede salvar el medio ambiente en soledad. A lo largo de los años, capacitó a numerosas personas para que continúen con su legado y apliquen la técnica ancestral que a él le permitió recuperar tierras degradadas.