Haber viajado a ciertos países te deja afuera del ESTA, aunque haya sido turismo y años atrás (ley de 2015) (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Millones de personas viajan a Estados Unidos sin visa gracias al ESTA, la autorización electrónica del Visa Waiver Program. Pero hay un motivo de rechazo que toma a muchos por sorpresa, porque no tiene que ver con antecedentes penales ni con errores en el formulario, sino con algo que parece inofensivo: un viaje hecho años atrás.

Cuál es el error silencioso que hace que te rechacen el ESTA

La mayoría asume que el ESTA se rechaza por tener problemas con la ley o por equivocarse al cargar los datos. Pero existe una causa mucho menos conocida: haber viajado en el pasado a determinados países. Por una ley de 2015 (la Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act), un ciudadano de un país del programa pierde el derecho a usar el ESTA si estuvo en ciertos lugares, aunque haya sido un viaje turístico, de trabajo o de visita a la familia, y aunque haya pasado mucho tiempo.

Qué viajes te dejan afuera

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), uno queda inelegible para el ESTA si viajó o estuvo presente, en o después del 1 de marzo de 2011, en alguno de estos países:

Irak

Irán

Siria

Sudán

Libia

Somalia

Yemen

Corea del Norte

A esa lista se suma, por una regla aparte, Cuba: quien haya estado allí en o después del 12 de enero de 2021, fecha en que Estados Unidos volvió a designarla “Estado patrocinador del terrorismo”, también queda, en general, inelegible.

El ESTA aprobado se puede revocar, y las excepciones (servicio militar / funciones de gobierno) son muy acotadas y no cubren la doble nacionalidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Pocos lo saben: el factor de la doble nacionalidad

Hay un segundo motivo, que ni siquiera depende de haber viajado. Quien es ciudadano de un país del Visa Waiver Program pero también tiene la nacionalidad de Irak, Irán, Siria, Sudán o Corea del Norte queda inelegible para el ESTA.

Lo mismo corre para quienes son nacionales de un país del programa y, a la vez, de Cuba. En estos casos no importa si la persona pisó o no esos países: la doble nacionalidad por sí sola activa la restricción.

Los dos datos que lo hacen “silencioso”

Lo que vuelve especialmente traicionero a este motivo son dos detalles. El primero: un ESTA ya aprobado se puede revocar. Si CBP detecta más tarde un viaje o una doble nacionalidad alcanzados por la norma, anula la autorización y avisa al correo electrónico que figura en la solicitud. Es decir, se puede tener el ESTA aprobado hoy y perderlo antes de viajar.

El segundo: existen excepciones, pero son muy acotadas. El viaje a esos países no penaliza si se hizo para prestar servicio militar en las fuerzas armadas de un país del programa o para cumplir funciones oficiales como empleado de tiempo completo de un gobierno de un país del programa.